Party am Ballhausplatz: Tausende Menschen kamen zu den Vengaboys

Angekündigt wurden sie mit den Worten: "Für alle, die sich wundern, was alles noch möglich sein wird." Die Band startete kurz vor 20.00 Uhr unter lautstarkem Applaus mit ihrem Hit "We're Going to Ibiza". Die Menge tobte, am Ballhausplatz herrschte Partystimmung pur, Konfetti-Kanonen taten ihr Übriges.

In Wien zu sein, sei "so amazing", betonte das Quartett. Hits wie "Up & Down", "We Like to Party" und "Boom Boom Boom Boom" folgten. Zum Abschluss sangen sie noch einmal den Soundtrack zu den brisanten Enthüllungen rund um die Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ). Die Stimmung am Ballhausplatz war ausgelassen, die Menschen tanzten und sangen lautstark mit.