Parksheriffs spüren auch gestohlene Autos auf

PolizeisprecherDas neue Konzept kommt aber nicht nur Pickerl-Sündern schneller auf die Spur. Abgesehen davon, konnte durch die enge Zusammenarbeit der Mitarbeiter der Parkraumüberwachung und der Exekutive auch Licht in so manch anderes, weitaus schwerwiegenderes Verbrechen gebracht werden.

So kann durch die detaillierte Datenaufnahme etwa nachvollzogen werden, ob ein bestimmtes Kennzeichen immer wieder in der Nähe von Tatorten wie Einbrüchen oder dergleichen registriert wurde. "Das ist eine irrsinnige Erleichterung für unsere Fahnder. Weil wir auch international vernetzt sind, können wir so zusätzlich auch im Ausland gestohlenen Fahrzeuge finden und zur Aufklärung von Verbrechen im Ausland beitragen", erklärt Maierhofer.

Im vergangenen Jahr wurden von Parksheriffs insgesamt 464 Fahrzeuge registriert, die zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben waren. In diesen Fällen wird sofort das Wiener Landeskriminalamt hinzugezogen.