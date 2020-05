Parkpickerl-Neu: Vor Volksbefragung

Das Modell für die künftige Parkraumbewirtschaftung in Wien ist fertig. In einer letzten Sitzung haben sich die Experten am Freitag auf einen Kompromiss geeinigt und eine Reihe von Empfehlungen abgegeben. Über diese Empfehlungen soll in nächster Zeit auch eine Volksbefragung stattfinden.

Am Verhandlungstisch saßen Vertreter der rotgrünen Koalition, der SP-Bezirke, der Arbeiterkammer, des ARBÖ und des VCÖ sowie Rathaus-Beamte

„Heute hat man sich auf grundsätzliche Empfehlungen geeinigt. Vertiefende Untersuchungen sind aber noch geplant“, erklärte Stadträtin Maria Vassilakou.

Fix sind laut Vassilakou die Zielsetzungen geblieben: „Wir wollen mit unseren Vorschlägen die Verkehrslenkung zugunsten eines umweltfreundlichen Modal-Splits forcieren. Und wir wollen den Stellplatzdruck und den Stellplatzsuchverkehr reduzieren.“

Ziel des neuen und modernen Parkpickerls soll also weiter die Verringerung der Verkehrsströme und der Lärmbelastung sein. Auch der Klimaschutz ist für die grüne Verkehrsstadträtin weiter ein wichtiger Aspekt.

Das System der bezirksweisen Bewirtschaftung soll grundsätzlich beibehalten werden, es soll aber eine Reihe von Neuerungen geben.