Parkpickerl-Expertenrunde nimmt Arbeit auf

Die von Bürgermeister Michael Häupl angekündigten Expertengespräche für ein neues Modell der Parkraumbewirtschaftung in Wien haben am Montag im Rathaus be­gonnen. In mehreren Sitzungen soll nun ein Modell erarbeitet werden, das den unterschiedlichen Anforderungen der Bezirke sowohl zeitlich aus auch preislich besser entspricht, als jenes, das am 1. Oktober mit seinen Erweiterungen in Kraft tritt.

In der ersten Runde präsentierten Umweltexperten und Klimaforscher ihre Vorstellungen. Der Plan der Grünen: "Wir wollen die Grundlagen für einen breiten Konsens aufbereiten."

Auf der Einladungsliste des Verkehrsressorts steht auch der von öffentlichen Verkehrsträgern finanzierte, autokritische VCÖ. Von den Autofahrerclubs nimmt der SP-nahe ARBÖ als Beobachter teil. Der ÖAMTC war nicht eingeladen, weil er "unerfüllbare Bedingungen wie das Aussetzen der Pickerl-Ausweitung" gefordert habe, wie Stadträtin Maria Vassilakou (Grüne) im KURIER erklärt hatte.