Es ist ein wahrlich ein außergewöhnlicher Meistertitel, mit dem sich David Hamp und Gabriel Marteau aus Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha ) schmücken dürfen: Sie sind Österreichs erste Staatsmeister im „ Palatschinkenschupfen “. Ein Bewerb, den Fini’s Feinstes zur Vorstellung eines neuen Bio-Palatschinkenmehls veranstaltet hatte.

„Menschen aus allen Bundesländern haben Videos ihrer eindrucksvollen Techniken eingereicht“, freut sich Harald Lang, Marketingleiter bei Fini’s Feinstes. „Mitgemacht haben alle, vom 12-jährigen Burschen über ganze Schulklassen und bis hin zu einem Grillweltmeister.“ Die fünf besten Schupfer zeigten ihr Können im Finale.

„Wir haben schon in unserer Kindheit gemeinsam Palatschinken gegessen. Bis heute verbinden wir das mit Freundschaft und Zusammenkommen“, erzählen David und Gabriel. Die beiden 26-Jährigen haben 2024 den Verein „Palatschinkenfreunde Himberg“ gegründet. Weil die Hobbyfußballer nach dem Training gerne zusammensitzen, gemeinsam essen und plaudern.

Viele Freunde konnten sie mit ihrer Leidenschaft anstecken, der Verein hat bereits rund 20 Mitglieder. „Das Rezept ist heute noch immer das gleiche wie damals – das von unseren Müttern, die es wiederum von den Omas haben“, strahlen die Staatsmeister.