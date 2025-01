Paar vor Wiener Hauseingang geschlagen und beraubt

In der Nacht von Sonntag auf Montag verständigte ein 36-Jähriger den Polizeinotruf und gab an, Opfer eines Raubes geworden zu sein. Der 36-Jährige und seine 29-jährige Freundin sollen dabei von einem Unbekannten im Hauseingang eines Mehrparteienhauses in Penzing mehrmals ins Gesicht geschlagen worden sein. Der Unbekannte soll dann Wertgegenstände geraubt haben und anschließend mit einer weiteren männlichen Person geflüchtet sein.