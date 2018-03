Operation Sicherheitsgefühl am Praterstern

Es war ein Großaufgebot von Polizeikräften, das am Freitag am Praterstern aufmarschierte. Unter dem Motto „Sicherheit im öffentlichen Raum“ positionierten sich über 100 Polizisten am und rund um den Bahnhof und kontrollierten verdächtige Personen. Laut Polizei legte man das Hauptaugenmerk dabei auf die „Suchtmittel- und Bandenkriminalität“.

Ab Mittag wurden wiederholt Personen aus der Menschenmenge, die durch die Halle des Bahnhofs huschten, herausgenommen und zur Identitätsfeststellung gebeten. Am Nachmittag umringten Beamte auf der Nordostseite des Geländes eine Gruppe von bis zu 50 Personen, die fast nur ausschließlich jungen Migranten bestand.

Einer nach dem anderen wurde einer genauen Kontrolle unterzogen. Dabei achteten die Polizisten auch darauf, ob es sich um gesuchte oder illegal aufhältige Personen handelt.

Bei einem Afghanen stießen die Beamten auf Drogen. In seiner Umhängetasche hatte der Beschuldigte eine Zigarettenpackung aufbewahrt, in dem Ecstasy und Marihuana gefunden wurde. Er wurde festgenommen.

Viele der Passanten und Fahrgäste, die den stark frequentierten Bahnhof passierten, hielten für einen kurzen Augenblick inne und beobachteten die Szenen. „Ich habe selbst einmal hier gewohnt. Für die Sicherheit kann das nie schlecht sein“, kommentiert ein älterer Herr das Geschehen. Die Polizei hatte vor, diese Schwerpunktaktion bis in die Nacht hinein durchzuführen.