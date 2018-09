Open House Wien: Architektur hautnah erleben

Welche Kriterien müssen die Gebäude aufweisen?

Kaltenegger: Wichtig ist, dass wir nach Möglichkeit alle Epochen, Funktionen sowie alle virulenten Themen der Architektur abbilden können. Zusätzlich gibt es einen Weisenrat, bestehend aus Architektur-Experten sowie dem angrenzenden Umfeld, die wir in die Auswahl einbeziehen. Gestaltung oder Inhalt müssen anspruchsvoll und nach Möglichkeit aktuell sein. Zum Beispiel haben wir heuer auch landwirtschaftliche Produktionen im urbanen Raum mit auf die Besucherliste gesetzt. Die „produktive Stadt“ – ein spannender Bereich.

Welche Themen-Trails sind noch geplant?

Unzeitig: Es gibt einen „Energie“ sowie einen „ Otto Wagner Infrastruktur“-Trail, weil wir auch diese Seite von Wagner beleuchten möchte. Aufgezeigt werden die unterschiedlichen Nachnutzungsmöglichkeiten der Stadtbahnbögen, die man mit dem Fahrrad abfahren und besichtigen kann.

Open House ist auch eine Art Architekturvermittlung. Wie schätzen sie das Verständnis hierzulande für Baukunst ein?

Unzeitig: Verständnis gibt es kaum. Die Kluft zwischen den Leuten, die wissen wie wichtig Gestaltung ist und denen, die meinen damit gar keine Berührungspunkte zu haben, ist noch immer zu groß.

Kaltenegger: Die Hauptaufgabe von Open House ist es, Besuchern Architektur und räumliche Qualitäten näher zu bringen. Zum Glück gibt es in Wien einige herausragende Beispiele. Wir glauben, wenn wir den Leuten zeigen, was alles möglich ist – dann schärfen wir damit auch ihren Blick für die Qualitäten. Vorarlberg etwa ist in diesem Punkt ein Vorreiter. Innerhalb der Bevölkerung ist bereits ein Grundverständnis für Handwerkskunst und Materialität vorhanden, da muss man nicht mehr erklären, welche Vorteile Gestaltung und Architektur haben.

Es geht also auch darum, Berührungsängste abzubauen?

Kaltenegger: Absolut. Das Interesse ist groß, das lässt sich auch anhand der Besucherzahlen ablesen. 35.000 waren es allein im letzten Jahr, das motiviert ungemein.