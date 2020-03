Ohne Untersuchung kein Zutritt: Gesundheits-Checks vor Spitälern

Mittlerweile ist der Ärztefunkdienst mit 20 Autos rund um die Uhr unterwegs, die mobilen Teams haben 1.600 Tests absolviert. “Die Testungen zu Hause haben dazu beigetragen, das zu erreichen, was das Ziel war: Die Kurve der Erkrankungen möglichst flach zu halten", meint auch der Wiener Ärztekammer-Vize Wolfgang Weismüller.

Steigt die Zahl der Kranken an, die eine Versorgung im Spital benötigen, kann die Stadt Wien aktuell 500 Betten in Spitälern des Wiener Krankenanstalteverbundes und weitere 200 Betten in privaten Partner-Spitälern mobilisieren, betonte Hacker. Weitere 900 Plätze sind zusätzlich im Betreuungszentrum in der Wiener Messe in Vorbereitung. Sie sind für milde und moderate Krankheitsverläufe, die Zuhause nicht oder nicht mehr betreut werden können.