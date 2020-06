Ohne Beißkorb und Leine: Hundehalter ist in Haft

Der hat so fest zugetreten, dass ich bewusstlos war. Wie ich wieder zu mir gekommen bin, bin ich mit Handschellen am Straßengeländer gehängt."

So endete am 25. November des Vorjahres eine Amtshandlung in Wien, deren Ausgangspunkt ein nicht angeleinter Labradoodle (eine Kreuzung zwischen Labrador, Retriever und Großpudel) ohne Beißkorb war. Das fiel einer Funkstreifenbesatzung auf, die den 47-jährigen Hundehalter beim Gassigehen umgehend verfolgte und stellte.

Der Mann ignorierte die Zurufe der Beamten, soll aggressiv geworden sein und ging bei der Auseinandersetzung mit den Polizisten zu Boden, wo ihn noch ein Fußtritt traf. Weil er sich seiner Festnahme widersetzte und den Beamten verletzt haben soll, wurde allerdings zunächst der Hundehalter angeklagt und sitzt seit mehr als zwei Monaten in U-Haft.