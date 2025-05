„Oh, Walking Football“ - das große internationale Turnier in Wien

Wenigstens in Mitteleuropa finden doch zeitgleich rund ein Dutzend anderer Turniere in Europa sowie auf den anderen vier Kontinenten statt.

Am Samstag wird die Stadt Wien zumindest für einen Tag lang zur Hauptstadt für Walking Football.

Vor etwas mehr als zwei Jahren, im April 2023, lud der KURIER in Kooperation mit dem Sportdachverband ASKÖ zum ersten Walking-Football-Training in Wien ein. Die Plätze dafür waren in nur wenigen Stunden belegt. Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte: Bald kamen zu den KURIER-Lesern (und Leserinnen!) neue Spieler hinzu. Die Gruppe ist langsam, aber stetig größer geworden und heute in einem eigenen Verein organisiert.

KA: Walking_Football

Am Mittwochabend und am Freitagvormittag lädt die Walking Football Austria Academy zu Trainings unter Anleitung ein – bis September outdoor, dann in der Halle.

Die Gäste

1. FC Nürnberg (GER), FC Scone (SCO), Sijede vrijede Zagreb (CRO), Ferencvaros Budapest (HUN), N. K. Brežice (SLO). Die Gastgeber

Die Walking Football Austria Academy. Gespielt wird am Samstag ab 10 Uhr, in 1200 Wien, Hopsagasse 5. Der Eintritt ist frei. 2 Mal pro Woche

Training in Wien. Probetraining gratis. Infos: wfaa.at

© Günter Schagerl/ASKÖ Zwei Mal pro Woche Training in Wien: mit Walking Football spezifischem Coaching.

Einem Rat des renommierten Sportwissenschafters Günter Schagerl und auch der UEFA folgend, liegt der Fokus bei allen Trainings in erster Linie auf der Prävention, um länger im Alter fit zu bleiben. Was sich auch bezahlt macht: Der Fitnessstatus der meisten Spieler und Spielerinnen hat sich bereits nach wenigen Wochen nachweislich verbessert. Dass viele durch den Sport auch neue Freunde gewinnen konnten, ist mindestens ebenso wichtig. Ist Gehfußball ein Sport für alte Tatterer? Könnte man meinen. Wer mehr wissen will, fragt eventuell noch bei den Redakteuren und Freunden der Fußballfachzeitung ballesterer nach. Die waren im Spiel gegen die Tatterer nicht oft am Ball.

© Uwe Mauch Mai 2024: „Ausflug“ nach Mallorca, wo man unter 60 Teams Viertelfinalist war.

Das Turnier am Samstag wartet mit einem weiteren Schmankerl auf. Zu Mittag spielt erstmals eine Wiener Frauen-Auswahl gegen das Ferencvaros-Frauen-Team. Mit Spannung erwartet man in Wien auch, was die Gäste über Walking Football in ihrer Heimat erzählen. Ein bisschen etwas ist bekannt: Im Großraum Hamburg gibt es inzwischen mehr als 60 Walking-Football-Angebote, zahlreiche Bundesligisten wie der 1. FC Nürnberg haben seit Jahren eigene Sektionen für die Gehfußballer. Der DFB beschäftigt vier Mitarbeiter, um den Amateurvereinen neue Mitglieder zuzuführen.

© Uwe Mauch Mai 2025: Ausflug nach Simmering, wo man bereits mit vier Teams vertreten war.