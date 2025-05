Sie wurden Freunde beim Walking Football

Kurt und Mauni: Beide haben ihren 60. Geburtstag bereits gefeiert, doch erst seit Kurzem sind sie gute Freunde. Der eine, Kurt Weber , ist in Korneuburg zu Hause, der andere, Manfred Besau , wohnt in Deutsch-Wagram. Eine schöne Geschichte, an der auch der KURIER keinen kleinen Anteil hat.

Aus dem Mutterland ... Die neue Fußballspielvariante heißt Walking Football. Sie wurde zum ersten Mal 2010 in England präsentiert. Heute spielen im Mutterland des Fußballs mehr als 200.000 vorwiegend ältere Menschen diese Gelenke schonende Fußballvariante. Und in Deutschland haben etliche namhafte Bundesliga- sowie Hunderte Amateurvereine eine eigene Sektion für Gehfußball eingerichtet – mit nachhaltigem Erfolg.

© KURIER/Jeff Mangione

Der KURIER hat die weltweit boomende Spielform vor zwei Jahren, im Frühjahr 2023, gemeinsam mit dem Sportdachverband ASKÖ nach Österreich importiert. Erster Lehrgang Beim ersten Lehrgang in Wien haben sich auch Kurt und Mauni kennengelernt. Ihre bisherigen Erfahrungen sind mehr als nur positiv.

"„Endlich wieder Fußball spielen, sich bewegen, sich körperlich betätigen, mit Gleichgesinnten versuchen, den Ball im Tor der gegnerischen Mannschaft unterzubringen“, freut sich der Korneuburger. "Gemeinsam jubeln und anschließend bei einem kühlen Getränk in der Kantine zusammensitzen, lachen, plaudern, sich auch von alten Zeiten erzählen“, fügt der Deutsch-Wagramer hinzu. Der Mauni hat übrigens dank seiner neuen sportlichen Aktivitäten innerhalb von nur einem Jahr bald dreißig Kilo abgenommen. Live dabei waren die beiden Freunde auch, als in Wien die Walking Football Austria Academy gegründet wurde. Bei deren Trainings (Mittwochabend und Freitagvormittag) nehmen bis zu vierzig begeisterte Spieler und Spielerinnen teil, was zuletzt auch den ÖFB auf Walking Football aufmerksam werden ließ.

Walking Football ist für jene, die moderat spielen möchten, Gesundheitsförderung in Reinkultur. Darüber hinaus hat sich aber auch eine Gruppe von echten Könnern etabliert, die bei internationalen Turnieren in Leverkusen, in Budapest und auf Mallorca schon etliche Spiele für sich entscheiden konnte.

... ins Weinviertel Kurt und Mauni wollen nun Walking Football auch ins Weinviertel bringen. Der Korneuburger ist dabei schon einen Schritt weiter: am 16. und am 23. Mai kommt die Walking Football Austria Academy (www.wfaa.at) in seine Stadt und wird an beiden Tagen ein für Interessierte Gratis-Probetraining abhalten.