Offener Drogenkonsum ärgert Bewohner in Margareten

Mit ihrem Unmut ist die Wienerin nicht allein. In den vergangenen Monaten häuften sich die Beschwerden von Anrainern über offenen Drogenkonsum von suchtkranken Menschen im öffentlichen Raum, heißt es von Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne) . Konkret geht es dabei um „Hinterlassenschaften in Form von benutzten Spritzen und verunreinigte öffentliche Toilettenanlagen.“

Dass die Polizei zumindest ab und zu vorbeischaut, bestätigt auch Jonny Traumann, der ebenfalls in einer Wohnanlage in der Nähe des Leopold-Rister-Parks lebt. „Vor Kurzem war die Polizei da, es gab irgendeinen Vorfall bei der WC-Anlage. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass sich das Ganze verschoben hat. Früher waren die Junkies immer bei der Gumpendorfer Straße, jetzt hat es sich zum Matzleinsdorfer und in den Park hier verlagert“, erzählt Traumann.

„Junkies im Keller“

Seine Hausverwaltung habe ihm außerdem erzählt, dass zwei Personen eine Zeit lang im Keller des Hauses gewohnt und sich dort „regelmäßig Drogen gespritzt haben“. Es sei demnach dringend notwendig, dass sich etwas verändere. Das will Bezirksvorsteher Michael Luxenberger nun auch erreichen. „Eine reine Verdrängung der suchtkranken Personen an andere Orte löst aber keines der Probleme nachhaltig. Es braucht also hier im fünften Bezirk konkrete Maßnahmen“, so Luxenberger.