Kokain und Marihuana im Wert von 300.000 Euro in Wien sichergestellt

Zwei mutmaßliche Drogendealer sind in Wien-Meidling nach der Übergabe einer kleinen Menge Kokain an einen mutmaßlichen Käufer im Mai festgenommen worden. Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hatten die beiden Männer im Alter von 27 und 33 Jahren zuvor observiert.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden rund 3,5 Kilogramm Kokain, 11,6 Gramm Marihuana und 8.900 Euro Bargeld sichergestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Straßenverkaufswert: 300.000 Euro

Die beiden serbischen Staatsbürger wurden in eine Justizanstalt gebracht. Sie hatten keinen Wohnsitz in Wien, bei ihnen wurde jedoch der Schlüssel zu der Wohnung in Meidling gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Der geschätzte Straßenverkaufswert der Suchtmittel beträgt bis zu 300.000 Euro. Der mutmaßliche Käufer wurde auf freiem Fuß angezeigt.