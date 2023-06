Öffi-Störung in Wien-Favoriten: 17A wird umgeleitet

Wegen eines Wasserrohrbruches in der Per-Albin-Hansson-Straße in Wien-Favoriten ist es am Sonntag zu einer Störung der Buslinie 17A gekommen.

Sie werde in "Fahrtrichtung Inzersdorf, Birostraße zwischen dem Stockholmer Platz und der Oberlaaer Straße über die Favoritenstraße, die Himberger Straße und die Oberlaaer Straße umgeleitet", gaben die Wiener Linien am frühen Nachmittag bekannt. Die Störung werde wohl noch bis zum Betriebsschluss dauern, sagte eine Sprecherin der APA.