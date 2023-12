Odachloser starb bei Brand in Wiener Keller

Im Kellerbereich eines Hauses in Wien-Hietzing ist am Freitagnachmittag im Zuge einer Kontrolle aufgrund eines Wasserschadens eine männliche Leiche entdeckt worden. Der Tote, ein Obdachloser, dürfte in dem Keller genächtigt haben.

Er wies Brandwunden auf und dürfte nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei selbst ein offenes Feuer angezündet haben. Dieser Brand beschädigte wiederum eine Wasserleitung, die in Folge das Feuer löschte, berichtete die Exekutive am Samstag.

Die Polizei ermittelt, die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion des Leichnams an. Anzeichen für Fremdverschulden liegen aber nicht vor.