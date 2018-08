oBike und Ofo: Schon mehr als 500 Leihrräder entfernt

Strafe und Höchstzahl

Zur Erinnerung: In den vergangenen Monaten haben die die stationslosen Leihräder der chinesischen bzw. singapurischen Anbieter in Wien für Aufregung gesorgt. Sie wurden wahllos abgestellt und schnell beschädigt. Daraufhin erließ die Stadt Wien eine ortspolizeiliche Verordnung, die am Mittwoch in Kraft trat.

Seitdem gilt für stationslose Leihräder eine Registrierungspflicht. Die Höchstzahl für einen Anbieter beträgt nun 1500 Stück. Und der Anbieter wurde dazu verpflichtet, beschädigte oder nicht ordnungsgemäß abgestellte (etwa auf Gehsteigen, vor Denkmälern oder in Grünanlagen) Räder rasch aus dem Verkehr zu ziehen.

Den beiden asiatischen Unternehmen waren diese Auflagen offensichtlich zu mühsam. Beide wollten sich aus Wien zurückziehen. Ofo hat bis zum August die meisten Räder bereits selbst von der Straße geholt. Seitens oBike gibt es seit einiger Zeit keinen Ansprechpartner mehr. Das Unternehmen soll in Singapur aber auch in finanziellen Schwierigkeiten stecken.