Nur zwei Securitys streifen durch die Lugner City

Das wünschen sich auch Mitarbeiter des Einkaufszentrums. Goran T. arbeitet dort seit Jahren in einem Geschäft und hatte schon oft mit überforderten Sicherheitsmännern zu tun. "Manchmal haben die Securitys erzählt, dass sie viele Schichten hintereinander schieben müssen und einfach schon erschöpft sind. Noch dazu gab es eine Zeit lang Banden, derer die Securitys nicht Herr geworden sind. Schon gar nicht wenn sie so wenige Leute sind", schildert Goran T. die Situation. "Außerdem will niemand für 5,50 Euro pro Stunde sein Leben in Gefahr bringen." Dieser Tarif ist laut Novotny mittlerweile aber auf über acht Euro pro Stunde gestiegen.

Das Problem mit den Banden kennt auch die Polizei. Laut Sprecher Paul Eidenberger gab es im vergangenen Sommer deshalb einen Schwerpunkt der Exekutive. Im Moment hätte man das Problem im Griff. Nicht zuletzt, weil die Beamten vor Ort sehr präsent sind. "Wir haben mindestens zwei Mal die Woche Streifen in der Lugner City. Außerdem gibt es Beamte in Zivil, die unregelmäßig dort sind", sagt Eidenberger. Laut Polizei sei das Einkaufszentrum ein Hotspot für Ladendiebe und Dealer. Auch die Fremdenpolizei muss immer wieder in der Lugner City anrücken. Rudolf Novotny wünscht sich aber auch von Seiten der Polizei noch mehr Einsatz. "Wir arbeiten eng mit der Exekutive zusammen. Trotzdem würden wir uns noch mehr Streifen wünschen."

Bau- und Society-Löwe Richard Lugner war am Tag vor dem Opernball nicht erreichbar. Auch das Management des Centers gab keine Stellungnahme ab.