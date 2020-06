Schuss auf die Lebensretter

Bei der Flugrettung geht man davon aus, dass das Schuss-Attentat bereits am Montag stattgefunden hat. An diesem Tag flog der „C 9“, wie er intern abgekürzt wird, fünf Einsätze in Wien und dem Weinviertel (NÖ). „Der Hubschrauber ist am Montag relativ spät, gegen 21 Uhr, nach einem Einsatz in Gänserndorf zurückgekehrt“, berichtet Reinhard Kraxner, Chef der ÖAMTC-Flugrettung. „Danach wurde nur ein kurzer Routinecheck durchgeführt, da ist nichts aufgefallen.“

Nach den Aussagen von Hofbauer hat er am Montag keinen Einfluss auf die Flugeigenschaften gespürt, deshalb könnte unklar bleiben, wo der Tatort liegt. Fix ist, dass zumindest drei Menschen an Bord des Hubschraubers waren: Hofbauer, Notarzt Gerhard Klune und ein Sanitäter. Das Trio setzte trotz des Vorfalls seinen Dienst fort, ein Ersatzhubschrauber aus Wiener Neustadt wurde angefordert. Mit diesem werden derzeit alle Einsätze geflogen. Der ÖAMTC geht davon aus, dass ein Materialschaden von rund 40.000 bis 60.000 Euro entstanden ist. Die schlimmsten Angriffe bisher auf die Staffel waren mit Laserpointern erfolgt. Zuletzt wurde im März ein Pilot in Wien von einem Unbekannten geblendet.