Niemand will den Straßenstrich

Bis jetzt zumindest. Das umstrittene Prostitutionsgesetz, das von Rot-Grün beschlossen wurde, könnte dies ändern. Der Straßenstrich soll vom Wohngebiet (Felber-, Linzer, Äußere Mariahilfer Straße) getrennt werden. Wohin die Liebesmeilen "siedeln", ist noch immer unklar. Bis auf eine vorweg genannte Ausnahme: "den Prater".

Der SPÖ-Vorschlag, der während der Präsentation des Gesetzes geäußert wurde, raubt Wendrinsky wieder seinen Schlaf. "Das wird es hier nicht geben", sagt er.



Glaubt man den Zahlen, so ist die Thematik überschaubar: In Wien gibt es zwar 2200 registrierte Sexarbeiterinnen und geschätzte 5000 illegale Prostituierte. Auf der Straße bieten jedoch nur 150 bis 200 Frauen ihre Dienste an. Das ist Theorie, in der Praxis polarisiert das Thema wie kein anderes.