Schließung drohte: Neuwaldegger Bad sucht jetzt einen neuen Betreiber

Das traditionsreiche Neuwaldegger Bad in Hernals blieb heuer zu – nach exakt 100 Saisonen durchgehendem Betrieb. Wie der KURIER berichtete, sah sich Gabi Dolezel von der langjährigen Betreiberfamilie außerstande, das Sommerbad am Rande des Wienerwalds aufzusperren. Ein Badeschluss für immer lag in der Luft.

Das will freilich Marcus Korn von der Gutsverwaltung des Stift St. Peter als Grundbesitzer verhindern und hat zuletzt mit der Pächterin einige Gespräche über die Zukunft geführt. Mit einem konkreten Ergebnis: „Sie sucht jetzt definitiv nach einer Nachfolge, der sie das Bad übertragen kann“, berichtet Korn. Dazu habe sie auch eine Mail-Adresse (badneuwaldegg@gmx.at) eingerichtet, wo sich Interessenten melden können.