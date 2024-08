Neun Jahre Haft für Überfall auf Wiener Postbankfiliale

Am 20. Februar 2024 hat ein mehrfach vorbestrafter Mann mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole eine Postbankfiliale in Wien-Penzing ausgeraubt. Die Angestellten erkannten nicht, dass es sich um keine scharfe Waffe handelte. "Wir hatten schon sehr viel Angst", schilderte ein Mitarbeiter am Landesgericht den Überfall, bei dem der Täter mehr als 4.000 Euro erbeutet hatte. Der 48 Jahre alte Angeklagte wurde am Montag zu neun Jahren Haft verurteilt.