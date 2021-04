Neues Start-up in Wien: Fahrräder zur Langzeitmiete

In einer Großstadt kommt es schon einmal vor, dass einem das Fahrrad gestohlen wird. Oder, dass man mitten auf der Donauinsel einen Patschen hat. Oder, dass ein wichtiges Ersatzteil kaputt geht. All das ist mühsam.

Diesen Gedankengang hatte auch das Gründerteam rund um Stephan Ziegler und entwickelte eine Lösung für dieses Problem.

Mobilitätsangebot auf zwei Rädern

Der 27-jährige Niederösterreicher studierte unter anderem Umweltwissenschaften in Graz. Er arbeitete bereits im Iran oder in Korea. Jetzt möchte er in Wien ein neues Mobilitätsangebot schaffen.

Das Leihkonzept von "Eddi Bike" soll ein "All-Inclusive-Abo" sein: Man zahlt 24,90 Euro im Monat und bekommt dafür ein Fahrrad vor die Haustüre geliefert.

Die Mieter können dann jederzeit auf ein Reparaturservice oder Ähnliches bestehen, sagt Ziegler. Das Mietkonzept beinhaltet also eine Reparatur - oder Ersatz binnen 48 Stunden. Man kauft also kein Fahrrad, sondern ein Service.