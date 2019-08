Neues Lager in Strebersdorf: Ikea zieht letzte Schrauben fest

Immerhin eine Baustelle hat Ikea in Wien nun hinter sich gebracht – zumindest fast. Das neue Logistikzentrum der schwedischen Möbelkette in Strebersdorf ist nämlich so gut wie fertig. Ab November werden von dort aus Lieferungen an Kunden abgewickelt, die zuvor Artikel online oder in einem Einrichtungshaus bestellt haben. Die Ware soll möglichst noch am selben Tag ankommen.

Die zweigeschoßige, 25 Meter hohe Halle in der Vohburggasse verfügt über mehr als 30.000 Regalplätze. Derzeit sind sie noch völlig leer.