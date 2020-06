Neues Krankenhaus Nord auf Schiene

Eigentlich war sie ja schon im Wahljahr 2010 vorgesehen, die Grundsteinlegung für ein neues Krankenhaus im Norden Wiens. Aber gut Ding braucht eben Weile und das "modernste Krankenhaus Europas" noch ein wenig länger: Also hat man erst am Dienstag – nach einer zweiten europaweiten Ausschreibung – die üblichen Dokumente in einer Stahlhülle auf der Baustelle in Floridsdorf in frischem Beton versenkt.

Läuft alles wie geplant, soll am ehemaligen ÖBB Areal 2013 das Fundament, 2014 der Rohbau und 2015 das 785-Betten-Spital zur technischen Inbetriebnahme fertiggestellt sein. Dann wird in der Brünner Straße auch das Personal aus der bis dahin gesperrten Semmelweis-Klinik, der Orthopädie Gersthof, dem Sophien- und dem Kaiserin-Elisabeth-Spitals zu arbeiten beginnen. Einrichtungen des dann gänzlich gesperrten Otto-Wagner-Spitals sowie mehrere Teilbetriebe anderer Häuser werden ebenfalls angesiedelt.