Neues Krankenhaus für Kätzchen und Hase

43.000 Patienten werden jährlich in der Uniklinik für Kleintiere in Floridsdorf betreut. Für 23,5 Millionen Euro wird nun für Hasen, Meerschweinchen, Katzen und Co.eine neue Kleintierklinik errichtet und Teile des bestehenden Gebäudes saniert. Am Freitag fiel nun der Startschuss für den Bau.