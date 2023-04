Neuerliche Fälle von Gewalt gegen Frauen in Wien

Die Polizei ist am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag bei Fällen von Gewalt gegen Frauen eingeschritten: In Döbling war ein Mann zudringlich geworden, während ein 33-Jähriger in Favoriten laut Polizeiaussendung auf seine Frau einschlug, worauf diese mit ihrer Tochter zu einem Nachbarn flüchtete.

Die Polizisten waren zu der Wohnung in Favoriten gerufen worden, weil der Ungar auf sein Opfer eingeschlagen und es mit dem Umbringen bedroht haben soll. Auch in der Nachbarwohnung war die Frau mit ihrer siebenjährigen Tochter nicht sicher: Der tobende Verdächtige trat die Tür ein und prügelte weiter auf sie ein. Die Attacke ging sogar im Freien weiter, bis der Betrunkene wieder in seine Wohnung ging, wo er trotz Widerstands festgenommen wurde. Er wird wegen schwerer Nötigung, mehrfacher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs angezeigt.

Mit dem Umbringen bedroht

In Döbling hatte eine 31-Jährige Besuch von einem Bekannten in ihrer Wohnung, wo der 35-Jährige immer zudringlicher wurde. Als die Frau deutlich machte, kein Interesse zu haben, soll sie mit dem Umbringen bedroht worden sein, danach habe der Verdächtige ihren Kopf gegen einen Tisch geschlagen, Kücheninventar beschädigt und Geld aus ihrer Geldbörse gestohlen.

Die Polizisten machten den Österreicher ausfindig und nahmen ihn fest.

Hilfe für Betroffene von Gewalt

In beiden Fällen wurden Betretungs- und Annäherungsverbote gegen die Tatverdächtigen sowie vorläufige Waffenverbote ausgesprochen.

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555, Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217, Opfer-Notruf: 0800 112 112, Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22)