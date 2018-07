Neuer Trick: Falscher Polizist erbeutete 350.000 Euro

Der Neffentrick war gestern, der Kautionstrick ist heute. Die Wiener Polizei ermittelt derzeit gegen einen Unbekannten, der seit 20. Juni mehr als 50 ältere Menschen abzocken wollte. In mehreren Fälle händigten die Opfer tatsächlich Geld aus.

Die Masche des Betrügers ist dabei immer dieselbe: Der Mann ruft ältere Menschen mit unterdrückter Nummer an und gibt sich in gutem Deutsch als Kriminalbeamter aus. Danach erklärt die Stimme am anderen Ende der Leitung, dass ein Angehöriger einen Verkehrsunfall verursacht habe und andere Beteiligte verletzt wurden. Es bedürfe daher einer Kaution – sonst müsse das Familienmitglied ins Gefängnis, behauptet der falsche Polizist. Meist kam es dann direkt bei der Wohnadresse des Opfers zur Übergabe. Ein Geschädigter reiste sogar vom Burgenland nach Wien, um das Geld übergeben zu können.

„Insgesamt sechs Opfer ließen sich täuschen und händigten einem vom Täter geschickten Boten hohe Geldsummen aus“, schildert Polizeisprecher Harald Sörös. Bei den Personen handelte es sich vorwiegend um Frauen im Alter zwischen 60 und 93 Jahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 350.000 Euro. Das Landeskriminalamt ermittelt.