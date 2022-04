Neuer Nachbarschafstreff in Liesing: Garteln mit den neuen Nachbarn

Im Stadtentwicklungsgebiet Atzgersdorf haben sich bereits Tausende neue Bezirksbewohner angesiedelt. Damit sich diese willkommen fühlen, hat die Gebietsbetreuung einen neuen Nachbarschaftstreff ins Leben gerufen.

„Viele haben jetzt das Einrichten der neuen Wohnungen abgeschlossen und haben wieder den Kopf frei für neue Bekanntschaften“, sagt Mit-Initiator Daniel Dutkowski. Einmal im Monat werden darum ab sofort unterschiedliche Veranstaltungen angeboten.

Expertentipps

Schon bald wird ein „Urban-Gardening“-Workshop abgehalten – und zwar am 22. April (Anmeldeinfos: siehe Infobox). Fachfrau Sandra Stulik vom Blumenzimmer (23., Levasseurg. 15) gibt dabei Tipps zum Garteln in der Stadt. Welche Pflanzen eignen sich für Balkon und Terrasse? Welcher Standort ist geeignet? Wann ist der beste Zeitpunkt, um zu starten? All das wird beantwortet.