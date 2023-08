Neue Schienen für die U1: Einsatz im unterirdischen Favoriten

Seine heutige Mission beginnt, nachdem der letzte Fahrgast die U-Bahn-Station am Wiener Reumannplatz verlassen hat. In der Leitstelle in Erdberg werden seine Kollegen gleich die Fahrstrom-Versorgung unterbrechen. Wenige Minuten nach 1 Uhr in der Früh begibt sich Stefan Geiger in die Röhre. Dorthin, wo der Aufenthalt während der Betriebszeit lebensgefährlich wäre.

Es ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der verantwortliche Baureferent der Wiener Linien und mit ihm rund zwanzig Bauarbeiter warten jetzt auf die neuen Schienen, auf Weichen und Baumaterial. Der Materialzug mit der ersten Lieferung kommt vom U-Bahn-Betriebsbahnhof in Erdberg, quer durch die unterirdische Stadt, bis in den Süden von Wien.

Kurz vor 1.30 Uhr sieht Stefan Geiger das Zug-Licht im Tunnel. Die akkubetriebene gelbe Lok, die aussieht wie die „Krokodile“ der Bahn, mit mehreren Waggons rollt ein.