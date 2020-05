Neue Regeln für E-Zigaretten: "Fühlen uns bevormundet"

Die Meinung der teilnehmenden Dämpfer war daher einhellig. Eine Standardisierung des Konsums wird grundsätzlich befürwortet. "Durch diesen Vorschlag fühlen wir uns aber bevormundet", stellt Sebestyen klar. Die Wahrung des Jugendschutzes, mit dem das Ministerium für strengere Regeln wirbt, könne damit nicht sichergestellt werden. Denn schon jetzt habe Österreich die höchste Rate an jugendlichen Rauchern, verweist Czernik auf aktuelle Studien: "Und die Zigaretten werden unter anderem in Trafiken verkauft."

Für Leopold Kollmann steht jedenfalls fest: "Der Staat will damit nur wieder ein Geschäft machen." Denn durch die Übertragung des Verkaufsrechts an die Trafiken werde den privaten Händlern die Geschäftsgrundlage entzogen. "Hier wäre eine Sowohl-als-auch-Lösung sinnvoll", ist Kollmann überzeugt. Zudem würde man durch die kleineren Fläschchen nur Unmengen an Müllbergen produzieren.

Angesichts der Argumente rechnen viele der Teilnehmer, dass die Richtlinie noch abgeändert wird. „In den E-Dampfgeräten ist kein Tabak drin, somit kann es nicht unter die Tabakrichtlinie fallen“, ist Sebestyen zuversichtlich.