Neue Lipizzaner-Bilder: "Ich bin schockiert"

Unter Pferdefreunden sind die Bilder auf Facebook derzeit weiterhin Gesprächsthema Nummer eins. "Wieder ein Traum geplatzt", oder "Das ist alles so schrecklich", ist in den Kommentaren zu lesen. Marie-Françoise Chevallier Le Page von der französischen Lipizzaner-Vereinigung richtete ein Protestschreiben an die Hofreitschule in Wien.

Darüber, wie schädlich die Hyperflexion tatsächlich ist, sind die Meinungen in der Fachwelt geteilt. Die internationale Pferde-Vereinigung FEI fasst zusammen: "Es können keine klinisch nachweisbaren Nebeneffekte in Verbindung gebracht werden, es bestehen aber ernsthafte Bedenken betreffs des Wohlbefindens des Pferdes, wenn diese Technik nicht korrekt angewendet wird. Die FEI verurteilt Hyperflexion in jeder reitsportlichen Disziplin als ein Beispiel von mentalem Missbrauch."

Die Rollkur wird vor allem angewandt, um die Pferde schneller zu dressieren. Tierschützer fordern, sie zu verbieten. Im Gesundheitsministerium verweist man darauf, dass "übermäßiges Leiden" schon jetzt verboten sei: "Eine explizite Aufnahme der Rollkur in das Gesetz ist derzeit nicht angedacht."