Neue Kollektivverträge für drei Wiener Bühnen ausverhandelt

Ab 1. September gelten in den Wiener Bühnen Theater in der Josefstadt, Volkstheater und Theater der Jugend neue Kollektivverträge für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Häuser. Dabei seien sowohl die tiefgreifenden Entwicklungen der Arbeitswelt in den vergangenen vier Jahrzehnten als auch das Thema Fair Pay berücksichtigt worden, hieß es am Mittwoch nach Abschluss der Verhandlungen in einer Aussendung.