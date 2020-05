Neue Drohungen gegen Pendler

Protestbriefe zieren Pendlerautos im Parkpickerl-freien Währing: „Wir danken für die Vernichtung unserer Lebensqualität und dürfen Sie ersuchen, vor Ihrer Haustür einen Parkplatz zu suchen.“

Um den Protest zu verstärken, folgt dann noch eine Drohung: „Falschparker werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht. Die Anrainer des 18. Bezirkes!“

Aber auch Autolenker ohne Wiener Kennzeichen schreiben Briefe: „Ich wohne hier, habe aber ein Firmenauto. Bitte zerstört es nicht!“

Das heißeste Eisen der Wiener Stadtpolitik wurde am Mittwoch in einer Sondersitzung des Währinger Bezirksparlaments behandelt. Die Sitzung sollte den Meinungswandel der Währinger zum Thema Parkpickerl aufzeigen, um in der Folge mit rotgrüner Mehrheit doch noch eine Pickerlzone einrichten zu können.

Geworden ist daraus vorerst nichts, denn schon die Formulierung des Antrages wäre laut Gutachten „verfassungswidrig“, weil es um eine Gebührenfrage geht.

Blieb ein von Rot und Grün eingebrachter Antrag auf die „Erhebung von Daten zur Stellplatzsituation“ nach Einführung der Zonen in den Nachbarbezirken. Und der erhielt sogar die Stimmen der Bezirks-ÖVP. Die Schwarzen wollen dokumentieren, dass sie keine Blockierer sind und Studien, mit ernsthaften Erhebungen fordern.

VP-Bezirksvorsteher Karl Homole sagt: „Was man uns im Frühjahr vorgelegt hat, waren Hochrechnungen. Zahlen für Währing sind nachweislich nicht erhoben worden.“

Grün und Rot sehen das anders. Die Bezirks-SP sammelt seit 14 Tagen Unterschriften für ein Parkpickerl und macht besonders auf die Probleme der grenznahen Bewohner aufmerksam.

FPÖ-Obmann Udo Guggenbichler: „Wir stimmen dagegen. Das ist nur die Vorbereitung für ein Parkpickerl.“ Um Pendler-Proteste ging es am Mittwoch bei der Wiener Sezession. Die burgenländische Pendler-Initiative hatte dazu sogar Vize-Landeschef Steindl aufgeboten. KURIER lädt zu den Wiener Stadtgesprächen am 13. 11., 18 Uhr in das Centimeter, 18., Gersthoferstraße 51 ein. Thema: „Das Parkpickerl spaltet die Stadt“ .