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Wien

41-Jähriger starb bei Sprung von Brücke

Feuerwehrtaucher brachten den Mann an Land. Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.
29.07.2026, 15:47

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Ein tödlicher Unfall ereignete sich Dienstag Abend im Bereich des Georg-Danzer-Stegs zwischen Brigittenau und Floridsdorf. 

Gemeinsam mit Freunden sprang ein 41-Jähriger mehrfach von der Fußgängerbrücke in die Neue Donau. Doch plötzlich tauchte er nicht mehr auf. Ein Großaufgebot von Polizei, Berufsrettung und Berufsfeuerwehr raste an den Unglücksort. Nachdem ein Zeuge den untergegangenen Schwimmer gemeldet hatte, lokalisierten Feuerwehrtaucher den Mann und brachten ihn an Land. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben aber ohne Erfolg. 

Mann nach Badeunfall im Gänsehäufel im Spital verstorben

Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

Die Blaulicht-Organisationen warnen eindringlich davor, von Brücken in Flüsse, Seen oder andere Gewässer zu springen. Brückenspringen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen.

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