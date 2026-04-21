Amerlinghaus bleibt vorläufig bis Ende des Jahres

Bis vor einem Monat war noch unklar, ob das seit 50 Jahren bestehende Kulturzentrum im Amerlinghaus im 7. Bezirk schließen muss oder nicht. Zwar steht jetzt fest, dass das Zentrum auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres bestehen bleibt, aber unter erschwerten Bedingungen.

Grund dafür: Förderungen wurden vom zuständigen Magistrat für Bildung und Jugend (MA 13) gekürzt. Bisher erhielt das Zentrum eine Fördersumme von 300.000 Euro pro Jahr, dieses Jahr nur 135.000 Euro. Von der Förderung wurden bis dato vor allem die Mietkosten für die rund 500 Quadratmeter und einige Mitarbeiter bezahlt.

Mitarbeiter entlassen

Ende März wurden aufgrund der Kürzungen die Haustechnikerin sowie drei von vier Personen im Büro gekündigt. Die übrig gebliebene Büromitarbeiterin bleibt mit reduzierten Stunden bis zum Sommer, die Reinigungskraft bis Ende des Jahres. Möglich sei das laut Amerlinghaus nur mithilfe von Spenden.