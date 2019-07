Nachwuchs bei den Mähnenrobben im Tiergarten Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es Nachwuchs bei den Mähnenrobben. Bereits am 29. Juni kam ein Jungtier - ein Männchen - zur Welt und ist nun auch für die Besucher zu sehen. Das Robben-Baby ist noch namenlos, die Pfleger überlegen noch, wie es künftig heißen soll. Das Tier wiegt bereits zwölf Kilogramm, berichtete der Tiergarten in einer Aussendung am Donnerstag.