Nachwuchs bei den Faultierten im Tiergarten Schönbrunn

Geboren wurde das Jungtier am 21. Jänner und ist bereits 20 Zentimeter groß. Ob es sich um ein Weibchen oder ein Männchen handelt, ist unklar. Da es auf seiner Mutter "Alberta" wie in einer Hängematte liegt, konnten die Tierpfleger sein Geschlecht noch nicht erkennen. "Alberta" säugt ihr Jungtier und zeigt ihm auch bereits, wie man Salat knabbert. Vater ist Faultier "Einstein". Normalerweise dösen die Tiere 14 Stunden am Tag vor sich hin.