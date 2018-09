Nachtschicht bei der Berufsrettung: Ein Team für alle Notfälle

Beim Einrücken in die Rettungsstation in Hernals meldet sich erneut der Alarm. Auf dem Gerät ist zu lesen: „Drei Monate, männlich, Sturz.“ Das kann vieles bedeuten. Die Stimmung im Rettungswagen ist sofort merklich angespannt. Als der Rettungswagen ankommt, finden die Sanitäter die aufgelöste Mutter des Kindes vor. Der kleine Bub, der aus seinem Bettchen gefallen ist, schreit, seine Vitalfunktionen sind nach einer ersten Überprüfung aber in Ordnung. Sabine Dunkl beruhigt die Mutter.

Weil bereits mehrere Notfälle ins AKH kamen, müssen die Sanitäter den Buben in die Kinderabteilung ins Donauspital quer durch die Stadt fahren. Solche Einsätze gehen auch den erfahrenen Sanitätern manchmal an die Nieren. „Ich bin selbst Mutter, deshalb denkt man über Fälle wie diesen natürlich schon länger nach. Aber wir sind ein tolles Team und können gut miteinander sprechen“, sagt Dunkl.