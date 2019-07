Nachteinsatz: 12 Menschen wegen CO-Vergiftung im Krankenhaus

Zwölf Personen mussten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wegen Kohlenmonoxid-Unfällen ins Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehr und Rettung mussten insgesamt zu drei verschiedenen Wohnungen ausfahren.

In der Haidgasse und der Taborstraße im zweiten Bezirk war die Verwendung eines mobilen Klimagerätes in Verbindung mit einer Gastherme die Ursache für die Einsätze. In der Triester Straße in Favoriten löste eine nicht gewartete sowie verschmutzte Gastherme den Einsatz aus.

Zwei schwer Verletzte

Alle Unfälle passierten beim Duschen oder Baden. Keine der Personen verlor das Bewusstsein. Ihre Angehörigen verständigten jedoch die Rettung, als die Betroffenen über Übelkeit klagten.

Insgesamt mussten alleine aus der Haidgasse acht verletzte Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Darunter eine schwer verletzte Frau. Aus der Wohnung in der Triester Straße wurden vier Leute von der Rettung wegen Vergiftungserscheinungen ins Spital gebracht, eine davon war ebenfalls schwer verletzt. Aus der Taborstraße musste niemand ins Krankenhaus.