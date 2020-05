Nachbarschaftsstreit in Favoriten: Mann soll mit Axt bedroht worden sein

Am Montag wurde die Polizei in eine Wohnhausanlage in der Zohmanngasse gerufen, weil dort ein Streit zwischen zwei Nachbarn ausbrach. Als die Beamten kurz vor 17 Uhr in dem Haus eintrafen, fanden sie einen Mann, der laut Polizei auf Drogen war und einen sichtlich verängstigten Mann anschrie. Die Polizisten trennten die beiden Männer und das Opfer gab an, dass es von dem 28-jährigen Österreicher mit einer Axt bedroht wurde.