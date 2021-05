Nachbarschaftsstreit eskalierte mit Messer, Holzlatte und Pfefferspray

Die Wiener Polizei wurde Sonntagmittag in die Gurkgasse in Wien-Penzing alarmiert, nachdem mehrere Hausbewohner offensichtlich aufgrund der Aufteilung der Kellerabteile in Streit geraten waren. Ein 68- Jähriger soll einen 26-Jährigen mit einem Messer bedroht haben, nachdem dieser versucht haben soll, in ein Kellerabteil einzubrechen. Daraufhin dürfte ein 47-Jähriger den 68-Jährigen mit einer Holzlatte attackiert haben.

Insgesamt sollen sieben Personen in den Streit involviert gewesen sein. Einer der Anwesenden soll mit Pfefferspray um sich gesprüht haben.

Der 68-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der 26-Jährige wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und der 47-Jährige wegen versuchter Körperverletzung angezeigt.

