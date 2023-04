Nach Wohnungsbrand: 53-Jährige in Wiener Spital gestorben

Die Wohnung der Frau in Floridsdorf stand am Donnerstagabend komplett in Flammen, als die Berufsfeuerwehr gegen 18.30 Uhr eintraf. Den Einsatzkräften gelang es noch, die bewusstlose Frau und ihren Hund aus dem Haus zu tragen.

Die 53-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Kurz darauf ist sie dort aber ihren Verletzungen erlegen. Ihr Hund wurde von einem Tierarzt versorgt. Der Brand war wegen einer Zigarette ausgebrochen, ermittelte die Brandgruppe des Landeskriminalamts.