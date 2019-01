Nach Wiener Mafia-Mord: "Dritter Mann" bleibt in U-Haft

Der 29-Jährige, der von der Staatsanwaltschaft der Beteiligung am Mafia-Mord vom 21. Dezember 2018 in der Wiener Innenstadt verdächtigt wird, bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Das sagte die Sprecherin der Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn, am Dienstag auf APA-Anfrage.

Der Mann hatte ursprünglich als Zeuge gegolten, wird jedoch von der Staatsanwaltschaft mittlerweile der Beitragstäterschaft verdächtigt. Seit dem 25. Dezember 2018 befindet er sich in U-Haft. Vermutet wird, der 29-Jährige könnte das spätere Todesopfer Vladimir R. gezielt in die Arme eines gedungenen Killers gelockt haben. Tatbegehungs- und Fluchtgefahr seien in diesem Fall nicht auszuschließen. Der 29-Jährige bestreitet dies laut seiner Rechtsvertreterin Heike Sporn entschieden.

Der Wiener Justiz liegt hinsichtlich des 29-Jährigen ein Auslieferungsersuchen der serbischen Strafverfolgungsbehörden vor, wie gestern bekannt wurde. Nach dem Mann, der in Österreich unter falschem Namen in Erscheinung getreten war, war europaweit wegen Suchtgifthandels gefahndet worden. Über die beantragte Auslieferung wird erst entschieden, wenn das Strafverfahren um den Mordanschlag erledigt ist.