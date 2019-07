Nach Unfall: Zwangspause für den Roboter-Bus der Wiener Linien

Im ersten Moment wurden unweigerlich Erinnerungen an den tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Uber-Auto in Arizona im Vorjahr wach. Damals kam eine Frau ums Leben.

Zum Glück weit weniger dramatisch verlief der Zwischenfall gestern in der Seestadt in Wien-Aspern ( Donaustadt). Gegen 9.30 Uhr war eine 30-Jährige in der Ilse-Arlt-Straße unterwegs, als ein selbstfahrender Bus der Wiener Linien gerade auf Höhe der Hausnummer 22 fuhr. Die Frau hatte Kopfhörer in den Ohren und schaute auf ihr Handy. Als sie die Straße betrat, wurde sie seitlich von dem Fahrzeug erfasst. Die Frau erlitt leichte Abschürfungen.