Nach Unfall auf A22 ist 26-jähriger Pkw-Lenker in Lebensgefahr

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A22 in Wien am Samstagabend schwebt ein 26-Jähriger in Lebensgefahr.

Er hatte mit seinem Fahrzeug auf der Nordbrücke gegen 21.30 Uhr auf einem schmalen Seitenstreifen nach dem Aufleuchten eines Warnsignals angehalten, um die Ursache dafür zu checken. Als er ausstieg, erfasste ein Pkw ihn sowie sein Fahrzeug.