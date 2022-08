Nach Suchtgiftdeal ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

High Noon am Montag im Bezirk Landstraße in Wien: Kurz nach Mittag sahen Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in der Fasangasse einen 20-Jährigen serbischen Staatsangehörigen und einen 45-jährigen Österreicher, wie diese Gegenstände austauschten und sich anschließend voneinander entfernten.

Der 45-Jährige stieg mit einem 40-jährigen Österreicher in ein Auto und fuhr davon. Die Polizisten forderten den Lenker zu einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle auf, dieser ergriff die Flucht.

Erst nach mehreren verkehrsrechtlichen Verwaltungsübertretungen blieb der 45-Jährige stehen. Unter anderem fuhr der Mann gegen eine Einbahn. Er konnte keinen Führerschein vorweisen. Der 45-Jährige wurde angezeigt. Im Fahrzeug wurden Heroin und Bargeld sichergestellt. Sowohl der 45-Jährige als auch der 40-Jährige wurden vorläufig festgenommen.

Zwei Festnahmen, zwei Anzeigen

Auch der 20-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurden ebenfalls Heroin und Bargeld sichergestellt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 20-Jährigen wurde eine 18-jährige kroatische Staatsangehörige angetroffen und vorläufig festgenommen, da sie auch Suchtmittel verkauft haben soll. In der Wohnung konnten Heroin und Streckmittel für Heroin sichergestellt werden.

Insgesamt wurden rund 384 Gramm Heroin (vermutlich), 792 Gramm Streckmittel sowie 530 Euro Bargeld sichergestellt.

Nach den polizeilichen Vernehmungen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien der 40-Jährige und der 45-Jährige auf freiem Fuß angezeigt und der 20-Jährige sowie die 18-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.