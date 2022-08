Campus der Religionen: Bürgermeister Ludwig über Vandalenakt empört

Der Vorfall am Campus der Religionen soll sich am Wochenende ereignet haben. Noch sind nicht alle Hintergründe bekannt, die Rede ist aktuell eher von einem symbolischen Akt des Vandalismus - nach jetzigen Informationen dürfte eine am Campus platzierte Fahne heruntergerissen worden sein.

Aufmerksam wurde das Social Media Team der Polizei Wien auf den Vorfall, das ein Video in den sozialen Netzwerken entdeckt hat, auf dem Aktion zu sehen sei. Daraufhin wurde die zuständige Polizeiinspektion informiert. Es wurden Ermittlungen gegen drei unbekannte Täter wegen des Verdachts der Herabwürdigung religiöser Lehren laut § 188 StGB und Sachbeschädigung eingeleitet.

Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig jedenfalls Grund genug, sich auf Twitter zu dem Vorfall zu Wort zu melden: "Der Vandalismusakt ist nicht tolerierbar."