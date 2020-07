Volksanwalt: Staufalle West ist "ein Skandal"

In Anbetracht, dass Zigtausende Pendler und Autofahrer hier in den Stau gezwungen werden, kann man in beträchtlichem Maß von einem Skandal sprechen." Das sagt Volksanwalt Peter Fichtenbauer zum KURIER und stellt damit der Stadt Wien und dem Baukonzern Porr ein vernichtendes Zeugnis aus.

Die Wiener Westeinfahrt wird seit einigen Tagen von Volksanwalt Peter Fichtenbauer unter die Lupe genommen. Es ist das erste Mal, dass die Volksanwaltschaft eine Straßenbaustelle prüft.

Beim KURIER-Lokalaugenschein Dienstagvormittag (auf Höhe Auhof) war kein einziger Arbeiter und nicht eine Baumaschine auf dem heftig kritisierten Baulos des Porr-Konzerns zu finden.