Prozess gegen Klimaschützer: "Fauststöße waren notwendig"

In diesen Minuten muss sich ein 22-Jähriger, der an einer Klimaschutzdemo teilgenommen hat, am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Am 31. Mai soll es bei dem Protest zu Gewalttätigkeiten seitens der Polizei gekommen sein. Videos davon kursierten im Internet.

Angeklagt ist allerdings nicht der Polizist, sondern ein verletzter Aktivist. Ihm wird versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.

Widersprüchliche Aussagen

Der Angeklagte erklärt, dass er nur "schlaff dagelegen" und von den Polizisten weggetragen worden sei. Die Beamten hätten ihn an einem anderen Platz schließlich abgeschirmt und versucht, seinen Rucksack zu kontrollieren, was er allerdings verweigerte. Danach soll es zu den gewalttätigen Szenen gekommen sein.

Die Polizei stellt die Situation gänzlich anders dar: Der 22-Jährige soll um sich geschlagen haben, weshalb er liegend fixiert werden musste.